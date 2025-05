Ha preso l’avvio oggi venerdì 23 maggio, nel foyer del Teatro Pirandello di Agrigento, il Primo Convegno Interordinistico “Chiamata alle Arti”: un incontro tra professioni, cultura e coesione sociale.

Il primo incontro è stato dedicato al tema “L’eredità digitale” a cui è seguito un incontro sulle vendite competitive nei loro aspetti urbanistici e catastali e purgazione delle pregiudizievoli e una tavola rotonda sul decreto salva casa. Di grande interesse anche una tavola rotonda nel chiostro dell’ex collegio dei Filippini sulle comunità energetiche rinnovabili. Erano presenti i presidenti degli ordini professionali.

L’evento è organizzato dall‘Ordine provinciale dei Notai, presieduto dal notaio Claudia Gucciardo, vede insieme Ordini vari professionali: Notai, Avvocati, Commercialisti, Ingegneri, Architetti e Medici.

Il convegno proseguirà domani sabato 24 maggio e si articolerà in tavole rotonde su temi di grande attualità con relatori accademici e professionisti di diverse aree.

Alle 15.00 al teatro Pirandello si svolgerà una tavola rotonda sul tema “La capacità naturale – Le forme di comunicazione non verbale” e alle 15.30 seguirà una tavola rotonda su “La modifica delle detrazioni edilizie alla luce della legge di bilancio 2025 la neutralità fiscale delle aggregazioni professionali prevista dal d.lgs. 192/2024 conferimenti a realizzo controllato”

E nel tardo pometiggio un Questions time

Nel corso del Convegno saranno premiate le novelle ed i racconti del concorso nazionale “Il Notaio Racconta”, bandito lo scorso febbraio ed aperto a tutti i notai italiani in esercizio ed in pensione. Era rivolto alla raccolta di opere edite ed inedite aventi ad oggetto il racconto di storie di vita professionale realmente accadute, o magari soltanto immaginate, che esaltino il ruolo sociale ed altamente professionale del Notaio. Si procederà alla consegna dei premi per i primi tre classificati nelle sezioni “Novelle” e “Racconti brevi” e si darà lettura del primo elaborato per ciascuna sezione.

A tutti i partecipanti sarà consegnata una testimonianza celebrativa in ceramica.

Sabato concluderà il Convegno uno spettacolo, ad ingresso libero, realizzato dal Corriere della Sera con il Consiglio nazionale del Notariato, dedicato ai testamenti dei Grandi Italiani ed in particolare ai testamenti di Luigi Pirandello, Ignazio Florio e Giovanni Verga.

Di grande interesse una mostra di antichi atti notarili in collaborazione con l’archivio di stato – sezione di agrigento con illustrazione a cura della direttrice dell’archivio di stato sezione di Agrigento Rossana Florio. Si segnale infine la firma del protocollo tra il consiglio notarile di Agrigento e Sciacca e anigrafed (associazione nazionale italiana grafologi forensi ed esperti in analisi documentale).

