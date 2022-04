Recuperato scooter rubato a San Leone, fermato un giovane

Un maresciallo dei carabinieri, libero dal servizio, ha visto sfrecciare per le strade di Villaseta uno scooter, privo di targa, e ritenendo che potesse essere quello rubato poco meno di 24 ore prima al viale Dei Pini a San Leone, ha chiamato i rinforzi. L’intervento del sottufficiale ha permesso di recuperare il ciclomotore Honda Sh di proprietà di una giovane agrigentina.

Il giovane che lo stava guidando è stato bloccato all’altezza di contrada “Fondacazzo” dalle pattuglie dell’Arma. Un ragazzo che è stato subito portato in caserma e la cui posizione, risulta essere al vaglio degli investigatori. Appare scontato che il giovane rischia una denuncia, in stato di libertà, alla Procura per l’ipotesi di reato di ricettazione.

Non è escluso, fra l’altro, ma mancano conferme istituzionali al riguardo, che l’agrigentino possa anche essere coinvolto in un presunto giro di scooter rubati. Le indagini sono ancora in corso. Lo scooter è stato sequestrato, e verrà restituito alla ragazza. Non è stata ritrovata invece la borsa dell’amica che era stata lasciata all’interno del bauletto del mezzo.