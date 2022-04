Agrigento capitale della cultura 2025, primo incontro per programmare la candidatura

Primo incontro ieri pomeriggio,12 aprile, nell’aula magna del Consorzio Universitario Empedocle per parlare della candidatura di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura 2025. “Insieme al presidente Nenè Mangiacavallo – dice il sindaco Franco Micciché– abbiamo iniziato un percorso che deve vedere tutti, ma proprio tutti gli agrigentini, le istituzioni e le associazioni accanto a noi. Le porte sono aperte a tutti. Il progetto è ambizioso, insieme possiamo farcela. Agrigento ha le carte in regola per ottenere questo risultato.” Una grande occasione che potrebbe avere notevoli ricadute tanto sul turismo (e sui servizi) quanto sullo sviluppo della città.Agrigento ci riprova dunque. Sotto la sindacatura di Calogero Firetto la città aveva già provato a diventare Capitale della cultura 2020. A spuntarla fu Parma. “2600 anni di storia, un patrimonio archeologico e paesaggistico di rilevanza internazionale, un territorio ricco di eccellenze naturali ed imprenditoriali, una straordinaria fucina di cultura, arte e spettacolo, e tanto altro ancora ci inducono, con determinazione e convincimento, a ricandidare Agrigento a Capitale Italiana della Cultura”, ha ribadito il presidente dell’università agrigentina. “E’ un impegno ambizioso ed oneroso- continua- che richiede la concreta collaborazione di Enti pubblici e privati, chiamati ad un’azione sinergica ed efficace.” All’appuntamento presente anche il capo delegazione Fai di Agrigento, Giuseppe Taibi.