Il film in programmazione al Cinema Multisala Ciak di Agrigento: ore 17,00 -20,30 – 22,30

Il nuovo film di Alessandro Siani, “Succede anche nelle migliori famiglie“, ha fatto il botto al botteghino, conquistando il primo posto al box office del primo gennaio 2024. Tuttavia, chi sperava in un grande salto di maturità dell’artista napoletano potrebbe rimanere leggermente deluso. Siani è stato spesso indicato come il possibile erede di Massimo Troisi, ma questa volta sembra che le aspettative di un’evoluzione significativa nel suo stile artistico potrebbero non essere state del tutto soddisfatte.

Se da un lato il film rappresenta un omaggio alla Sicilia, mostrando luoghi mozzafiato e poco conosciuti anche per i siciliani, dall’altro non si inserisce tra i titoli memorabili del panorama cinematografico. Le riprese hanno toccato diverse località, tra cui l’Area Marina Protetta Capo Milazzo, la piscina di Venere e la baia di Sant’Antonio, offrendo uno spettacolo visivo affascinante. La pellicola ha dato risalto a luoghi suggestivi come villa Paradiso e il Santuario di Sant’Antonio da Padova, con uno sfondo che valorizza la bellezza dei paesaggi siciliani.

Il cast del film vanta nomi importanti, con Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena e molti altri a fianco di Siani. Tra questi i palermitani: Sergio Friscia, noto per essere la voce di RDS, e Annandrea Vitrano, conosciuto per il suo ruolo in “I Soldi Spicci”. Nonostante la presenza di talentuosi attori, il film sembra non cogliere appieno le potenzialità dei personaggi, relegando la trama a una serie di sketch legati alle vicende di Milazzo, nella scorsa estate.

La regia di Alessandro Siani mostra un’abilità nel creare una narrazione divertente, con situazioni spensierate e momenti comici che tengono viva l’attenzione dello spettatore. Tuttavia, non riesce a spingersi oltre, offrendo una storia che potrebbe risultare prevedibile per alcuni.

La pellicola, prodotta da Italian International Film – Gruppo Lucisano con Rai Cinema, ha ottenuto un notevole successo al botteghino sin dal primo giorno, incassando cifre considerevoli. Consigliato a chi cerca una visione spensierata, senza eccessivi impegni, con un Siani sempre simpatico e divertente.

Il film sarà in programmazione al cinema Ciak di Agrigento, con diverse proiezioni giornaliere, offrendo così agli spettatori la possibilità di immergersi nella storia e nel mondo pittoresco che il regista ha creato sul grande schermo.