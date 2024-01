Morimoto è ad Agrigento. L’ attaccante giapponese un’ ora fa ha postato una foto in un bar di San Leone. Il giocatore ingaggiato dall’Akragas era tornato in Giappone per ottenere i permessi necessari per l’ Italia. La burocrazia però sarebbe più complicata di quanto previsto tanto da bloccare il giocatore per diversi mesi. Oggi Morimoto è tornato ad Agrigento per firmare alcuni documenti richiesti dalla sua ambasciata. Sembra però improbabile che si potrà realizzare il sogno dei tifosi di vederlo in maglia biancazzurra. Nel frattempo è stata formalizzata la rescissione del contratto con Llama. Per il derby contro il Licata, mister Coppa potrà contare sulla rosa al completo dopo che la Società ha blindato la presenza di un paio di pedine importanti come Grillo che aveva ricevuto un’ offerta importante dal Siracusa. Intanto il ds Cammarata continua il suo lavoro per cercare di assicurarsi alcune figure richieste da Marco Coppa.