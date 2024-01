Agrigento si prepara per una domenica all’insegna della cultura e del divertimento, offrendo un’ampia gamma di attività nella suggestiva cornice della Valle dei Templi e del Museo Archeologico Pietro Griffo.

La prima domenica gratuita dell’anno presso la Valle dei Templi, in programma per il prossimo 7 gennaio, permetterà ai visitatori di godere di un’occasione unica per esplorare la mostra “La Vergine delle Rocce e la bottega di Leonardo”, estesa per l’incredibile successo di pubblico fino a metà mese. L’evento offre un’esperienza multisensoriale, arricchendo la visita con proposte enogastronomiche presso Casa Diodoros, aperta anche in orario serale, e un coinvolgente percorso immersivo a 3D che riporta indietro nel tempo, mostrando l’antica Akragas nel suo massimo splendore.

La giornata offre divertimento anche per i più piccoli con il primo laboratorio dell’anno al Museo archeologico Pietro Griffo. I giovani esploratori (dai 6 ai 12 anni) avranno l’opportunità di partecipare a una caccia al tesoro guidata dagli archeologi CoopCulture, alla ricerca di “tesori” nascosti tra le vetrine del museo. Alla soluzione dell’ultima sfida, ogni bambino riceverà una parte del goloso bottino celato dalle archeo-befane all’interno del museo stesso.

Per gli adulti, l’esperienza della “Valle senza segreti” si svolge venerdì, sabato e domenica alle 15:30. Le visite guidate permetteranno di esplorare non solo i siti principali della Valle dei Templi, come il Tempio di Giunone e la Concordia, ma anche i percorsi sotterranei durante i weekend alle 10, 11:15, 12:30 e 13:45, rivelando la vita dei primi cristiani e le antiche catacombe paleocristiane.

Questo evento speciale offre un’occasione unica per immergersi nella storia, nell’arte e nell’enogastronomia, creando un’esperienza memorabile per tutta la famiglia ad Agrigento.