Le serate evento gratuite si svolgeranno sulla spiaggia di Lido Rossello. Gli spettatori potranno scegliere prima il film votando nelle stories del ristorante Nodo Ammare. Attesi centinaia di persone per vivere notti magiche nella quarta edizione. “Le pagine della nostra vita sarà il primo film”

Con l’arrivo dell’estate ritorna anche il cinema Ammare, il format di successo, giunto alla sua quarta edizione, che porta sulla spiaggia di Lido Rossello a Realmonte, i film più celebri, raccogliendo centinaia di persone sulla stessa spiaggia, a pochi passi dalla Scala dei Turchi. Palcoscenico dell’evento è il lido del ristorante Nodo Ammare, che mette a disposizione gratuitamente le sdraio, l’impianto audio e video e un maxi schermo per poter vedere i migliori film italiani e internazionali.

Il primo appuntamento (gratuito), è per lunedì 22 giugno, con la prima proiezione del film “Le pagine della nostra vita” a partire dalle ore 21, con la possibilità di mangiare nella grande area street food allestita nell’area della spiaggia. Anche la scelta dei film è dettata dagli spettatori che nei giorni prima della serata possono, attraverso un sondaggio, scegliere uno dei film tra i quattro proposti sulla pagina Instagram del ristorante Nodo Ammare.

Quest’anno però le serate non saranno legate soltanto al cinema ma avranno delle sorprese tutte da scoprire con animazione prima del film e un progetto legato all’educazione ambientale legato alla salvaguardia delle spiagge. Nato da un’idea di Marco Gallo e Fabio Speranza, Il cinema Ammare, dopo il grande successo delle prime tre edizioni, quest’anno conterà anche degli appuntamenti speciali: serate evento verranno organizzate infatti a Lampedusa, San Vito Lo Capo e Favignana, portando anche sulle isole la magia del cinema sulla spiaggia.

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