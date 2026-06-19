Un incendio ha devastato l’auto, una Fiat Panda, di proprietà di una sessantenne. E’ successo ieri notte in via Agrigento nell’abitato di Porto Empedocle. Ad accorrere sono stati i vigili del fuoco del Comando provinciale e i poliziotti del Commissariato “Frontiera”.

I pompieri, idranti alla mano, hanno spento le fiamme, mentre gli agenti si sono occupati del sopralluogo di rito e delle indagini. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Servirà del tempo per stabilire l’origine della scintilla iniziale. I poliziotti avrebbero sentito la proprietaria dell’utilitaria.

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