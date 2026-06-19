L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha avviato il servizio di scerbatura e manutenzione delle aree verdi presenti nei presidi ospedalieri e sanitari del territorio provinciale. L’intervento interesserà le strutture sanitarie di Agrigento, Sciacca, Ribera, Canicattì e Licata, con l’obiettivo di garantire ambienti più curati, sicuri e decorosi per utenti, operatori e cittadini.

La manutenzione del verde rappresenta un’attività importante sia sotto il profilo della sicurezza, contribuendo a ridurre il rischio di incendi durante la stagione estiva, sia sotto l’aspetto igienico-sanitario, favorendo condizioni più salubri nelle aree esterne delle strutture sanitarie.

L’azione programmata dall’Asp consentirà inoltre di migliorare il decoro urbano e l’accoglienza degli spazi che quotidianamente ospitano pazienti, familiari e personale sanitario, assicurando una maggiore fruibilità delle aree esterne e una migliore qualità complessiva degli ambienti. L’iniziativa rientra nel più ampio programma di cura e valorizzazione del patrimonio aziendale, finalizzato a garantire standard sempre più elevati di sicurezza, efficienza e qualità dei servizi offerti alla collettività.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp