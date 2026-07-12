Realmonte si prepara a vivere una serata all’insegna della musica, dello spettacolo e della nostalgia. Sabato 18 luglio il Teatro Costabianca ospiterà “Passione Anni ’90”, evento dedicato al decennio che ha segnato la cultura pop italiana e che punta a richiamare spettatori da tutta la Sicilia.

Organizzata dall’Associazione Culturale Lavori & Passioni Management, la manifestazione proporrà un mix di concerti, animazione e intrattenimento rivolto a famiglie, giovani e a tutti gli appassionati delle atmosfere degli anni Novanta.

Cristina D’Avena protagonista della serata

Il momento più atteso sarà l’esibizione di Cristina D’Avena, artista simbolo delle sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato l’infanzia di milioni di italiani. Sul palco del Teatro Costabianca porterà i brani più celebri del suo repertorio, trasformando la serata in un grande coro collettivo tra ricordi ed emozioni.

La notte dance con Italo Dance Generation ’90

Dopo il concerto spazio all’energia della musica dance con “Italo Dance Generation ’90”, format esclusivo firmato Lavori & Passioni Management. Il Teatro Costabianca si trasformerà in una discoteca a cielo aperto con dj set, vocalist, ballerine, mascotte, effetti speciali e le hit che hanno fatto ballare un’intera generazione.

Ad aprire l’evento saranno le Blue Sisters, mentre la conduzione sarà affidata a Emanuele Cellauro.

Un appuntamento di punta dell’estate di Realmonte

L’iniziativa si inserisce nel cartellone degli eventi estivi della città e punta a diventare uno degli appuntamenti più partecipati della stagione, valorizzando il territorio attraverso un’offerta di spettacolo capace di attrarre pubblico anche da fuori provincia e da diverse zone dell’Isola.

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