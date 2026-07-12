RACALMUTO. Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha partecipato al convegno “Turismo delle Radici”, ospitato dal Comune di Racalmuto presso il Palazzo di Città.
L’importante iniziativa coincide con la celebrazione del 40° anniversario del gemellaggio tra i comuni di Racalmuto e Hamilton (Canada), un legame storico che unisce le due comunità nel segno delle radici comuni e della valorizzazione del territorio.
La presenza del Questore sottolinea la costante vicinanza della Polizia di Stato alle istituzioni locali e alle iniziative volte a promuovere la cooperazione internazionale, l’identità culturale e lo sviluppo del nostro territorio.
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