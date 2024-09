Realmonte, 6 settembre 2024 – Il 19enne Kevin Foti ha conquistato la vittoria nella prima edizione del “DJ Contest Realmonte Città della Scala dei Turchi”, evento che si è svolto mercoledì scorso. La vittoria di Foti è stata sancita da una giuria di esperti composta da Pablo Schifanella, Krizia Giambrone, Gabriele Terranova e Marco Gallo.

Nato a Palagonia (CT), Kevin Foti ha sviluppato la sua passione per la musica da DJ sin dall’età di 4 anni, crescendo in modo autodidatta sia nella tecnica che nella teoria. Oggi, si esibisce in vari pub, club e feste private. Durante la serata, infuocata da una vivace Piazza Umberto I, i cinque finalisti hanno dato vita a una competizione all’insegna del divertimento. Al vincitore è stato assegnato un Controller Pioneer DJ XDJ-RR.

“Sono molto soddisfatta – dichiara il sindaco Sabrina Lattuca – del secondo appuntamento del DJ Contest, svoltosi ieri sera in piazza Umberto I. Il nostro obiettivo era organizzare eventi anche nel mese di settembre per destagionalizzare e offrire nuove opportunità ai ragazzi, e ci siamo riusciti”.

Pietro Caruana, imprenditore e collaboratore dell’evento, aggiunge: “Continuiamo con insistenza e perseveranza nel nostro progetto di far ritornare Realmonte un paese aperto ai giovani. I due appuntamenti del DJ Contest hanno dimostrato l’entusiasmo e il talento dei partecipanti, che hanno divertito la piazza e tutti noi. Ringrazio tutti i partecipanti e ci prepariamo già per l’anno prossimo con un programma ancora più ampio e concreto, sempre rivolto ai giovani, ma considerando anche i quarantenni e cinquantenni”.