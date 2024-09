Lunedì 9 settembre 2024, alle ore 8:45, la campanella dell’ITET “Leonardo Sciascia” di Agrigento, diretto da Milena Siracusa (foto), suonerà presso la sede centrale in c.da Calcarelle per dare il via ufficiale all’anno scolastico. L’inizio delle lezioni coinvolgerà le studentesse e gli studenti delle classi prime, insieme ai loro genitori, che sono invitati a partecipare alla giornata dell’accoglienza.

Questo evento riveste una straordinaria valenza educativa e formativa per l’Istituto, con l’intento di trasformare il patto di corresponsabilità che i genitori firmeranno in uno strumento concreto di alleanza tra la scuola e la famiglia, piuttosto che in un semplice contratto formale.

A partire da martedì 10 settembre 2024, saranno accolte tutte le altre classi. I corsi per adulti inizieranno invece lunedì 9 settembre alle ore 16:30 presso la sede di Porto Empedocle.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito istituzionale dell’istituto all’indirizzo: www.itetsciascia.edu.it.

In merito alle riprese video degli studenti, queste saranno effettuate in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali. Saranno adottate cautele particolari per garantire la privacy, come la ripresa dei soggetti di spalle o da lontano, evitando i primi piani e pixellando i volti, per prevenire la riconoscibilità degli interessati.