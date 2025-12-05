Un traguardo straordinario quello raggiunto dalla signora Rosa Barba che ha festeggiato il suo 100esimo compleanno circondata dall’affetto dei familiari e dalla vicinanza dell’intera comunità. E’ stata la festa di una bella famiglia di Realmonte. Il sindaco Alessandro Mallia, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità, e con lui il parroco di Realmonte don Fabio Maiorana, hanno portato gli auguri a nonna Rosa consegnando un atto riservato ai cittadini che tagliano il prestigioso traguardo dei 100 anni. La signora Rosa Barba è nata a Realmonte il 5 dicembre del 1912. Sarta di professione è una donna determinata, indipendente e un tantino testarda.

Tipica donna siciliana con la D maiuscola. Ogni giorno continua a riempire di amore la vita della figlia Enza Dimora, dei suoi nipoti, Mauro, Anna e Rossana, e dei suoi pronipoti, Giulia, Gaia, Serena e Riccardo. Sposata con il signor Dimora, noto a tutti per essere stato il calzolaio del paese, hanno vissuto sempre nella città della Scala dei Turchi.

Un’altra figlia della coppia, Anna Maria Dimora, è venuta a mancare dall’affetto dei suoi cari quindici anni fa. Oggi nonna Rosa vive ancora nella sua abitazione, dove nel giorno di festa ha ricevuto delle visite speciali: il sindaco Mallia e il parroco don Fabio, che si sono recati da lei per consegnarle un omaggio e portare il saluto affettuoso del paese di Realmonte. Una giornata di festa che segna un traguardo importante non solo per la signora Rosa, ma anche per la comunità realmontina, che celebra con orgoglio una delle sue cittadine più longeve.

