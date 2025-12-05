Dopo il furto di computer e monitor al Cup, stavolta è toccato ai distributori di bevande e alimenti del Poliambulatorio. Non c’è pace per l’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Nella notte tra giovedì e venerdì, un uomo di nazionalità marocchina, scappato dal reparto di Medicina due giorni fa, è riuscito ad accedere da una porta secondaria causando la devastazione dei distributori di bevande e snack. Il raid è stato ripreso dalle telecamere di video sorveglianza. L’uomo è stata fermato dalle forze dell’ordine ed è stato segnalato all’Autorità giudiziaria.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp