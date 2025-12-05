Dopo aver ufficializzato il ritorno di Natale Gatto, l’Akragas è lieta di comunicare un altro gradito ritorno in maglia biancazzurra che andrà a rinforzare il reparto offensivo. Si tratta di Francesco Vitelli, classe ’90, con un passato in Serie D con le maglie di Bitonto, Castrovillari, Pontedera e Campobasso. Con la maglia biancazzurra Vitelli ha già vinto un campionato di Eccellenza, culminato con la promozione in Serie D.

Ad accoglierlo oltre il direttore generale Giancarlo Rosato, anche il dirigente Salvatore Falzone.

«Un bomber di razza – ricorda il direttore generale Giancarlo Rosato – con un curriculum importante e che conosciamo bene, che non a caso ha vinto gli ultimi tre campionati di Eccellenza con tre maglie diverse: nella stagione 2022-23 con l’Akragas allenata da Nicolò Terranova, nel 2023-24 con l’Enna e nel 2024-25 con il Lamezia Terme. Quest’anno ha militato nella prima parte di stagione a Vittoria».

Vitelli ha affermato: «Sono pronto e felice di essere tornato all’Akragas. Già questa estate l’avvocato Rosato mi aveva contattato e ci eravamo sentiti. Non vedo l’ora di giocare: mi piace mettermi a disposizione della squadra, non sono quel tipo di attaccante che cerca la rete a tutti i costi, ma uno che ama lavorare per il gruppo e contribuire ai risultati».

La società ha approfittato dell’apertura delle liste del mercato invernale, decidendo di investire su due calciatori che già conoscono la piazza e che da subito possono mettersi a disposizione del progetto biancazzurro.

Già domenica l’Akragas SLP, alle ore 14:30, sarà impegnata nella sfida contro la Qal’at di Caltagirone, gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Promozione, girone D.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp