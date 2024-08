Si sono tuffati in acqua rischiando di annegare nelle acque del lido delle Pergole a Realmonte. Ad evitare che la giornata al mare potesse finire tragicamente, l’intervento di un finanziere libero dal servizio e del bagnino e gestore dello stabilimento balneare. Due bambini di 8 e 10 anni sono stati salvati mentre annaspavano dal militare e dall’esperto in salvataggio, i quali uno dopo l’altro, e a rischio di mettere a repentaglio le proprie vite, hanno trascinato in salvo i piccoli in difficoltà. Il fatto è avvenuto, nel pomeriggio di domenica.

Nello specchio d’acqua le onde hanno creato una corrente, che ha dato vita a un flusso veloce dalla riva al largo, trascinando via i due minori. In loro soccorso si sono precipitati l’appartenente alle Fiamme gialle e il bagnino. I due bambini non riuscendo a rientrare hanno rischiato di morire annegati. Il bagnino e militare si sono tuffati in mare, e senza non poche difficoltà, hanno raggiunto i malcapitati, trascinandoli sani e salvi a riva.