Da Marco Savatteri a Gianfranco Jannuzzo, premiati i migliori fotografi e ambasciatori della Sicilia nel mondo in una serata di cultura e tradizione.

Agrigento, 4 Agosto 2024 – Si è conclusa con grande successo la serata di gala dedicata ai concorsi fotografici “Fotografa il Mandorlo in Fiore” e “Fotografa San Calogero“, che si è tenuta presso la prestigiosa location de Le Fabbriche – Fondazione Orestiadi, nel cuore storico di Agrigento. L’evento ha visto una partecipazione calorosa e attenta del numerosissimo pubblico, tra cui spiccava la presenza di autorità locali e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo.

La serata è stata onorata dalla partecipazione del Prefetto di Agrigento, Filippo Romano, il presidente della Fondazione Agrigento 2025 Giacomo Minio, e del Vice Prefetto Elisa Vaccaro, che hanno sottolineato l’importanza di eventi culturali di questo tipo per la promozione e la valorizzazione del territorio siciliano. Le loro presenze hanno confermato l’attenzione e il sostegno delle istituzioni verso iniziative che celebrano il patrimonio artistico e culturale della Sicilia. Ha presentato e condotto la serata il direttore responsabile di Agrigento Oggi Domenico Vecchio.

Premiazioni e Riconoscimenti

Durante la serata, sono stati assegnati numerosi premi e riconoscimenti che hanno celebrato il talento e l’abilità artistica di fotografi, artisti e personalità eccellenti. Di seguito, un elenco dei premiati e delle categorie:

Concorso “Fotografa il Mandorlo in Fiore”

Simone Cacioppo

Premio: Migliore Foto “Destinazione Turistica”

Descrizione: Per la foto del Tempio della Concordia, capace di catturare l’essenza del patrimonio turistico siciliano.

Il premio proposto dall’amministratore del Distretto Turistico Valle dei Templi.

Premio: Migliore Foto al Femminile

Descrizione: La foto vincitrice sarà utilizzata nella campagna promozionale di TUA – Trasporti Urbani Agrigento.

Premiatore: Magdiela Zavalaga, Responsabile Marketing e Comunicazione di TUA.

Premio: Migliore Foto in Bianco e Nero

Descrizione: Un tributo al fascino senza tempo della fotografia in bianco e nero.

Premio: Migliore Foto a Colori – a premiarla l’imprenditore di Egogreen Marcello Giavarini

Descrizione: La foto esprime vivacità e profondità cromatica, portando avanti l’arte della fotografia a colori.

Concorso “Fotografa San Calogero”

Vincitore Migliore Foto a Colori: Giuseppe Greco

Giuseppe Greco Maurizio Cacioppo

Premio: Migliore Foto in Bianco e Nero

Descrizione: Per lo scatto evocativo in Piazza Municipio, che esalta la bellezza architettonica e culturale. A premiarla il viceprefetto Elisa Vaccaro.

Riconoscimenti Speciali: “Ambasciatore della Sicilia nel Mondo”

Marco Savatteri e la Savatteri Produzioni

Motivazione: Per il suo contributo alla promozione della cultura siciliana a livello internazionale. A premiarli il prefetto Filippo Romano.

Motivazione: Per il suo ruolo di fondatrice e leader di “Allumeuse Communication”.

Motivazione: Per il suo straordinario lavoro fotografico che esplora i temi del viaggio e delle tradizioni siciliane. A premiarlo Beniamino Biondi.

Motivazione: Attore di spicco, premiato per il suo significativo contributo al cinema e al teatro. A premiarlo il presidente della Fondazione Agrigento 2025 Giacomo Minio.

Motivazione: Giornalista di rilievo, riconosciuto per la sua attività di promozione della Sicilia. A premiarlo Angelo Gelo, vicesegretario Assostampa della provincia di Agrigento.

Riconoscimenti alla Carriera

Diego Romeo

Premiatore: Marilena Patti

Descrizione: Riconoscimento alla carriera per il suo lungo impegno nel mondo dell’informazione.

Premiatore: Francesco Picarella, Presidente di Federalberghi Agrigento

Descrizione: Riconoscimento alla carriera per il suo eccezionale contributo alla fotografia e alla promozione turistica della Sicilia.

Concorso di Poesia – Capitale della Cultura (Organizzato da TUA – Trasporti Urbani Agrigento)

Salvatore Argento

Poesia: “Tu Giurgenti”

Premiatore: Giovanni Salvo, Rappresentante di Strada degli Scrittori

Poesia: “Natu ni sta città”

Poesia: “Agrigento… sole, mare e poesia”

Conclusione della Serata

La serata è stata arricchita da momenti musicali e artistici, con esibizioni di grande livello che hanno saputo coniugare tradizione e modernità, grazie alla performance del chitarrista Gaetano Inguanta e Miriam Malluzzo, oltre alle altre emozionanti performance di Marco Savatteri e del duo Federico Mungiovì con Elisea Sciacca.

A conclusione della serata, gli ospiti hanno potuto godere di una raffinata degustazione enogastronomica, con specialità locali tra cui il “pani cunzatu” e i vini offerti da Firriato, completando così un’esperienza che ha unito cultura, arte e sapori della tradizione siciliana. La degustazione offerta da Moresca Farm e da Terradunci. La sommelier Fabiola Baldanza ha illustrato il vino degustato “Bayamore Rosso dei Rossi” annata 2022.

L’evento, ripreso integralmente con regia mobile e trasmesso in streaming, ha permesso di raggiungere un pubblico ancora più vasto, promuovendo l’eccellenza culturale e turistica della Sicilia.

Ringraziamenti

Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno reso possibile questa serata, dagli sponsor agli organizzatori, ai partecipanti e ai premiati, che con il loro impegno e la loro passione continuano a promuovere e valorizzare l’immagine della Sicilia nel mondo.

Per ulteriori informazioni sull’evento e per visionare i contenuti fotografici e video della serata, vi invitiamo a visitare le pagine Facebook ufficiali “e le nostre piattaforme social.”Fotografa il mandorlo in fiore” e “Fotografa San Calogero”. (Foto Nino Piraneo)