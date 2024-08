Sabato notte di violenza con tre risse nel centro di Agrigento e a San Leone. Nella località balneare è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine, avvertite da telefonate arrivate al 112, per scongiurare il peggio. In entrambi i casi all’arrivo degli uomini in divisa, i partecipanti hanno smesso di picchiarsi e si sono dispersi in mezzo alla folla. Il primo parapiglia all’esterno di un locale a pochi passi dal porticciolo. Due comitive di giovani, agrigentini, se le sono date di santa ragione. La scazzottata è stata segnalata al numero di emergenza. Sul posto sono accorse alcune pattuglie e i militari dell’Esercito, ma nessuna traccia di ragazzi esagitati. I rissosi si sono malmenati per motivi ancora sconosciuti, c’è chi parla di giovani completamente ubriachi.

Poco più tardi altra zuffa tra il lungomare Falcone e Borsellino e piazzale Caratozzolo, con tanto di fuggi fuggi generale degli avventori dei locali della zona. E dalle offese i protagonisti, pare agrigentini, sono passati alle vie di fatto. Se le sono date di santa ragione, a calci e pugni, sotto lo sguardo incredulo di decine di passanti. Per evitare guai se la sono date a gambe levate, prima ancora dell’arrivo sul posto delle forze dell’ordine. Un terzo tafferuglio è andato in scena invece a pochi passi dalla via Pirandello nel centro cittadino. Hanno fatto a botte tre o quattro immigrati. Anche in questo caso dopo cazzotti, schiaffi e calci, si sono allontanati velocemente.