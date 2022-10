Realmonte celebra la “Giornata della Meraviglia” 

La Città della Scala dei Turchi, ha celebrato la prima edizione regionale della Giornata della Meraviglia. La manifestazione a carattere nazionale celebrata in contemporanea anche in Siria, Palestina e nella Striscia di Gaza. Promotore dell’iniziativa è il Claun “Il Pimpa” con la sua associazione “Per far Sorridere il Cielo” che dal 2015 porta sorrisi e aiuti a tutti i bambini, con un’attenzione particolare ai più piccoli che vivono in paesi di guerra. In particolare i fondi raccolti durante la manifestazione della giornata saranno destinati al progetto “Una meraviglia di scuola” frequentata da oltre 200 bambini nella Striscia di Gaza. L’iniziativa, che ha coinvolto la cittadinanza , si è aperta con un primo momento di accoglienza, canti legati al concetto di meraviglia, ed a seguire, si sono svolti laboratori, animazione con spettacoli di bolle rivolti ai bambini e ragazzi, promossi dall’Associazione FantasyLandia di Realmonte. A seguire la condivisione dei “dolci della meraviglia”. L’evento, si è concluso con la Santa messa, celebrata da Don Fabio Maiorana. “E’ stata un’occasione per riflettere sul senso della meraviglia, intesa come gioia e pienezza del tempo- afferma don Fabio Maiorana-“quella gioia concreta che ognuno ricerca dalla nascita, pertanto, sarà la naturale conseguenza. Non è sempre una strada facile, le difficoltà dell’esistenza così diffuse in questo particolare periodo storico, rendono a volte complesso riconoscere e accogliere la grazia, ma, conclude don Fabio Maiorana, la vita diventa carica di gioia proprio quando si apre il cuore allo Spirito Santo e vi si lasciano entrare tenerezza e misericordia”. L’evento, si è concluso con la Santa messa, celebrata da Don Fabio Maiorana. La manifestazione è stata realizzata in collaborazione con il Comune, l’Istituto G. Garibaldi, l’associazione CIF e il gruppo FolkDiapason di Realmonte. “Abbiamo voluto donare un giorno di spensieratezza- dice il sindaco Sabrina Lattuca- ai ragazzi e alla comunità di Realmonte, in questo periodo in cui conflitti e crisi economica rendono il vivere quotidiano difficile. Ringrazio don Fabio, il CIF , i Diapason, l’associazione FantasyLandia, i ragazzi e i docenti dell’istituto comprensivo Garibaldi e la comunità che hanno reso questo giornata speciale”. In occasione della giornata della meraviglia – spiega la presidente della sezione CIF Realmonte, Carmelinda Veziani- insieme alla parrocchia, nella persona di Don Fabio e dell’amministrazione comunale abbiamo voluto coinvolgere la cittadina nell’iniziativa che vuole celebrare la meraviglia. Meravigliarsi di un sorriso, di un canto, di un ballo, di un pensiero e, tutto parte dal voler regalare tutto ciò a chi non ha nulla , ai bimbi che vivono di nulla a causa della guerra ingiusta, immorale, disumana. Ecco perché Realmonte si è mossa, semplicemente per donare meravigliosamente la voglia di sognare”.