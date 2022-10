Acquaditalia “lancia” la promozione 50 litri di acqua in omaggio.

Acquaditalia Agrigento omaggia tutti i nuovi tesserati con 50 litri di acqua. Basta recarsi nella casetta dell’acqua sita in viale Cannatello, n° 79 attivare la tessera e riceverete in omaggio i 50 litri. “L’ iniziativa- dicono i responsabili di Acquaditalia- nasce per fronteggiare l’aumento dei prezzi, aiutando le famiglie a risparmiare e a migliorare la propria qualità di vita.” La concessionaria di Agrigento, è un’attività Plastic Free, nata da pochi mesi volta a offrire un servizio ai cittadini e ai turisti erogando acqua ultrafiltrata liscia, gassata e refrigerata h24. Il distributore automatico offre il servizio self service per dare la comodità di potersi approvvigionare di acqua in qualsiasi ora della giornata. “Acqua dalle qualità organolettiche e chimico-fisiche eccellenti- spiegani i responsabili- con la convenienza del prezzo di pochi centesimi al litro, con un forte impatto ambientale, poiché togliamo dalla circolazione tonnellate di plastica. Per di più Acquaditalia, grazie al circuito acqua gratis, offre ai commercianti del comune di Agrigento la possibilità di poter regalare acqua per premiare i nuovi clienti e quelli già acquisiti.” A distanza di pochi mesi dall’apertura, la concessionaria di Agrigento ha registrato diverse migliaia di litri regalati dalle attività convenzionate a fronte della spesa fatta nei loro negozi, riscontrando un notevole vantaggio a beneficio dell’economia locale e per i clienti che hanno una tessera Acquaditalia. Durante il periodo estivo, le attività convenzionate hanno beneficiato dell’arrivo di diversi turisti tesserati che hanno speso i propri soldi nelle attività che hanno aderito al virtuoso circuito commerciale, beneficiando gratuitamente di un bene essenziale come l’acqua. L’iniziativa dei 50 litri gratis, sarà attiva per il periodo che va dall’ 8 al 19 novembre prossimo.