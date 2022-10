Caos Movida. Alongi, Zicari e Alfano: “La politica deve stare accanto alle attività commerciali”

I consiglieri comunali di Agrigento, Claudia Alongi, Roberta Zicari e l’ex consigliere Gioacchino Alfano fanno proprie le accorate richieste degli esercenti soprattutto dopo l’ordinanza che impone la chiusura all’una. “Oggi più che mai la politica , ove possibile- dicono i tre- deve porsi accanto alle attività commerciali che si occupano di ristorazione e di “movida”, già fortemente penalizzate a causa del covid, prima, ed ora dal caro bollette. Siamo fortemente convinti che si debbano creare tutte le condizioni che possano essere di sostegno delle attività e non di blocco, soprattutto nei giorni festivi e nei ponti, giorni cruciali per l’economia delle piccole e medie imprese, poiché forieri di turisti che, con la loro presenza, favoriscono lo sviluppo della nostra economia che vuole e deve essere messa in condizione di vivere di ciò. Alle attività commerciali vanno i nostri complimenti per lo spirito propositivo e collaborativo, e auspichiamo che, con grande sensibilità, si possano valutare ipotesi di deroghe alle misure di sicurezza recentemente introdotte ad Agrigento.”