Realmonte. Catanzaro: “470 mila euro per campo sportivo”

“Dopo 7 lunghissimi anni Realmonte avrà di nuovo il suo campo di calcio comunale”. Lo annuncia Michele Catanzaro, parlamentare regionale del partito democratico. “La notte scorsa, durante i lavori della finanziaria,- continua il parlamentare Pd – sono riuscito a far approvare un emendamento che prevede lo stanziamento di 470 mila euro per la ristrutturazione e la riqualificazione del campo di calcio comunale. E’ una bellissima notizia, grazie all’emendamento, infatti sarà possibile il completo recupero della struttura al servizio delle attività sportive del territorio e domani, proprio al Madison di Realmonte, avrò il piacere di condividerla durante l’evento “Una buona Regione” organizzato dal gruppo parlamentare del Partito democratico per parlare di sviluppo del territorio.

Sono queste le buone ragioni che mi spingono a lavorare con sempre crescente entusiasmo, – conclude Catanzaro – è questa la buona Regione che voglio costruire”.