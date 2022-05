Covid in provincia di Agrigento, altri 398 nuovi positivi

Nessuna nuova vittima, ma registrati altri 398 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 1.157 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 95.947 (1 marzo 2020 – 13 maggio 2022). In totale i guariti sono 87.218. Gli attuali positivi sono 8.185, di cui 8.150 in isolamento domiciliare, e 35 ricoverati in ospedale. Non ci sono pazienti ricoverati in terapia intensiva. Gli altri ricoverati: 12 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 22 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e uno in un ospedale fuori provincia. Complessivamente 544 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 412.327 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 13 maggio 2022 sono 1.087.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 13 maggio: Agrigento 12.832 (1.087 attuali contagiati, 11.691 guariti e 54 deceduti); Alessandria della Rocca 473 (45 attuali contagiati, 427 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.781 (222 attuali contagiati, 1.552 guariti e 7 deceduti); Bivona 733 (133 attuali contagiati, 599 guariti e 1 deceduto); Burgio 513 (66 attuali contagiati, 444 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 309 (14 attuali contagiati, 292 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 578 (37 attuali contagiati, 535 guariti, e 6 deceduti); Camastra 514 (37 attuali contagiati, 471 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.430 (92 attuali contagiati, 1.335 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.421 (197 attuali contagiati, 2.204 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 9.361 (792 attuali contagiati, 8.512 guariti e 57 deceduti); Casteltermini 1.712 (193 attuali contagiati, 1.511 guariti e 8 deceduti); Castrofilippo 702 (46 attuali contagiati, 650 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 734 (59 attuali contagiati, 671 guariti e 4 deceduti); Cianciana 714 (57 attuali contagiati, 651 guariti e 6 deceduti); Comitini 202 (11 attuali contagiati, e 191 guariti); Favara 9.190 (929 attuali contagiati, 8.230 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.119 (80 attuali contagiati, 1.036 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 285 (34 attuali contagiati, 250 guariti e 1 deceduto); Licata 7.438 (647 attuali contagiati, 6.750 guariti, 41 deceduti); Lucca Sicula 329 (29 attuali contagiati, 299 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.353 (248 attuali contagiati, 2.089 guariti e 16 deceduti); Montallegro 574 (42 attuali contagiati, 525 guariti e 7 deceduti); Montevago 455 (51 attuali contagiati, 402 guariti e 2 deceduti); Naro 1.408 (99 attuali contagiati, 1.296 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.594 (216 attuali contagiati, 5.341 guariti e 37 deceduti); Porto Empedocle 3.832 (336 attuali contagiati, 3.479 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.797 (123 attuali contagiati, 1.667 guariti e 7 deceduti); Raffadali 2.889 (297 attuali contagiati, 2.574 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.521 (137 attuali contagiati, 2.370 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.080 (83 attuali contagiati, 992 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.338 (195 attuali contagiati, 4.110 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 817 (84 attuali contagiati, 706 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 675 (112 attuali contagiati, 553 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.636 (120 attuali contagiati, 1.510 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 318 (65 attuali contagiati, 252 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 437 (48 attuali contagiati, 388 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.221 (98 attuali contagiati,1.112 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 722 (88 attuali contagiati, 631 guariti e 3 deceduti); Sciacca 7.810 (760 attuali contagiati, 7.004 guariti e 46 deceduti); Siculiana 1.288 (150 attuali contagiati, 1.131 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 262 (16 attuali contagiati, 245 guariti e 1 deceduto).

Sono 13 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.