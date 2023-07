Avrebbero realizzato un allaccio abusivo e rubato energia elettrica per alimentare la loro abitazione, risparmiando in bolletta oltre il 91 per cento per cinque anni, a partire dal 2015. Il pubblico ministero della Procura di Agrigento Elenia Manno ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a due coniugi di Palma di Montechiaro.

Si tratta di un 96enne e della moglie di 91 anni, accusati di furto di energia elettrica con tre aggravanti la violenza sulle cose, l’uso del mezzo fraudolento e l’oggetto destinato a pubblico servizio. La scoperta durante un controllo dei tecnici della società che gestisce il servizio elettrico insieme ai carabinieri. Marito e moglie sono difesi dagli avvocati Gianfranco Pilato e Giovanni Sanfilippo.