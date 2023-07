Riscontrate diverse irregolarità nel corso di due controlli in cantieri allestiti a San Giovanni Gemini e in un’azienda agricola di Cammarata. Ad occuparsi delle attività ispettive sono stati i carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento. Al termine del controllo nel cantiere di piazza Monsignor Lo Scrudato a San Giovanni Gemini, un cinquantenne, di Agrigento, responsabile di una ditta edile, è staro denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. E’ ritenuto responsabile di mancate realizzazione del sottoponte di sicurezza.

In un’altra verifica cantieristica, a finire nei guai è stato un imprenditore, quarantottenne, residente a San Giovanni Gemini, titolare di un’impresa edile, con cantiere realizzato in una strada del centro della montagna agrigentina. Gli specialisti dell’Arma, lo hanno denunciato, per redazione del piano operativo della sicurezza privo di requisiti minimi. Accertamenti sono stati svolti anche presso un’azienda agricola di Cammarata. Il proprietario, un quarantacinquenne del luogo, è stato denunciato per mancata formazione dei lavoratori. Complessivamente sono state comminate ammende e sanzioni amministrative pari a 19.200 euro.