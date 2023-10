L’Italia è famosa per molte cose: i suoi paesaggi mozzafiato, la sua cultura ricca di storia e, naturalmente, i prodotti di prima qualità noti in tutto il mondo che raccontano le nostre tradizioni oltre i confini. Tra questi prodotti c’è un amaro nello specifico che si distingue per il suo gusto unico e per le sue radici: Fernet-Branca. Questo amaro alle erbe ha una lunga storia di produzione che risale al 1845 e oggi è uno dei liquori più amati e utilizzati anche nel mondo dei cocktail. Ma cosa rende Fernet-Branca così speciale?

Fernet-Branca è un amaro italiano con una ricetta segreta che comprende una miscela di ben 27 erbe, spezie e radici provenienti da diverse parti del mondo. Questo elisir prodigioso è stato inizialmente apprezzato come un rimedio medicinale per favorire la digestione e il benessere generale, ma ha guadagnato rapidamente popolarità come aperitivo e ingrediente chiave nei cocktail. Il suo sapore amaro e speziato, la complessità degli ingredienti che lo compongono e l’aura di mistero data dalla segretezza assoluta della sua ricetta costruiscono il profilo di Fernet-Branca, un distillato che offre un’esperienza gustativa indimenticabile che può essere apprezzata in vari modi.

Ecco alcuni esempi di Cocktail con amaro che è possibile realizzare con Fernet-Branca:

BrancaMilano

Uno dei cocktail più iconici che utilizza Fernet-Branca è il BrancaMilano, l’ultimo nato dall’estro dei bartender. Questo drink è un inno alla città di Milano con cui Fratelli Branca Distillerie intrattiene un rapporto speciale, all’arte della miscelazione dei gusti ed è perfetto per chi desidera sperimentare il lato sofisticato e complesso di Fernet-Branca. Per realizzarlo sono richiesti tre prodotti iconici dell’azienda e poco altro:

1,5 cl di Fernet-Branca

6 cl di Antica Formula

1,5 cl di Stravecchio Branca

Gremolada di arancia, limone e menta piperita

Il risultato è un equilibrio perfetto di sapori e un cocktail straordinario che può essere apprezzato come aperitivo o dopo cena e che si presta a cogliere tutte le sfumature di una città viva e dinamica come Milano, di cui si candida a diventare proprio aperitivo per eccellenza.

Fernet Cup n.1

Un altro cocktail che mette in risalto la versatilità di Fernet-Branca è il Fernet Cup n.1. Questo drink è un mix elegante e rinfrescante di ingredienti che si sposano perfettamente. Gli ingredienti per realizzarlo sono:

4,5 cl di Fernet-Branca

2 cl di zucchero liquido

2 cl di succo di lime

Top Ginger Beer

Tutti gli ingredienti devono essere combinati in uno shaker con ghiaccio, agitati vigorosamente e quindi filtrati in una cup con ghiaccio fresco: per concludere occorre colmare con Ginger Beer. Il Fernet Cup n.1 è un equilibrio affascinante tra il gusto deciso di Fernet-Branca e la vivacità e la freschezza del succo di lime e rappresenta la scelta ideale per chi cerca un cocktail leggero ma pieno di sapore.

Branchinotto

Un cocktail sfizioso ed elegante, leggero e rinfrescante per gli amanti dell’amaro che si propone come un’alternativa vivace ai più classici aperitivi. Gli ingredienti base per realizzare Branchinotto sono:

5 cl di Fernet-Branca

10 cl di Chinotto

8 cubetti di ghiaccio

Basta versare in un Tumbler alto il Fernet-Branca, riempire con ghiaccio e colmare con il chinotto: il risultato è una bevanda rinfrescante con l’amarezza distintiva del Fernet-Branca e il tocco amaro e agrumato del chinotto.

Da queste semplici, ma sorprendenti ricette, è evidente che Fernet-Branca non è un semplice amaro, ma è un ingrediente versatile che può essere utilizzato per creare cocktail unici e affascinanti in grado di elevare ogni momento e renderlo unico e irripetibile.