Poste italiane: alla scoperta di Naro, tra i protagonisti dei “Borghi dei tesori fest”

In uno scatto il portalettere Alessandro Lecca svela uno dei tesori di Naro che giornalmente ha il privilegio di ammirare durante il proprio lavoro nel comune dell’Agrigentino. Un privilegio accessibile anche ai visitatori, grazie al “Borghi dei Tesori Fest” che proseguirà, fino a domenica 4 settembre, in 37 località siciliane con circa 400 tra siti, passeggiate ed esperienze. Alla sua seconda edizione, l’iniziativa apre, racconta e mette in rete il patrimonio culturale e naturalistico siciliano. Il supporto di Poste Italiane al progetto, promosso dalla Fondazione Le Vie dei Tesori in collaborazione con tutti i Comuni interessati, rientra nel più ampio piano di interventi a sostegno di iniziative territoriali di valore culturale, sociale e ambientale. Nella foto il castello Chiaramontano, fortificato e abitato da Federico III d’Aragona nel Trecento. Assieme alla Porta Vecchia e ai resti del Duomo normanno, costituisce il cuore medievale di Naro, città che ha ricevuto Federico II di Svevia il titolo di “fulgentissima”. “Sono doppiamente onorato, da cittadino e da dipendente: il mio borgo in un network di valorizzazione del patrimonio locale, la mia azienda a supporto di questo progetto virtuoso” – commenta emozionato Giuseppe. Il progetto è stato sostenuto da Poste Italiane in coerenza con il programma “Presenti sul territorio, vicini alle comunità”. L’Azienda, con i suoi 160 anni di storia, è impegnata a supportare le comunità locali sostenendo il benessere dei cittadini e lo sviluppo sociale ed economico del Paese. Per maggiori dettagli sul progetto e per scoprire gli itinerari proposti, visitare il sito www.levideitesori.com/borghideitesori .