Razziati 600 metri di cavi in rame, tante abitazioni al buio

I predoni del rame sono tornati a colpire. Il raid è stato messo a segno, nelle ore notturne, nelle contrade “Serrone-Mulè” e “Pandolfina” in territorio di Sambuca di Sicilia. Ad agire, quasi sicuramente, una banda di ladri. I delinquenti sono riusciti a sradicare e a portare via ben 600 metri di grossi cavi elettrici in rame dell’impianto deputato all’illuminazione delle abitazioni di campagna delle due contrade, ed hanno lasciato alcuni isolati completamente al buio.

Il danno non è stato ancora quantificato, ma da una prima stima, sarebbe di oltre dieci mila euro. Uno dei responsabili dell’azienda Enel-distribuzioni, gestore del servizio, ha formalizzato la denuncia ai carabinieri della Stazione di Sambuca di Sicilia. I militari dell’Arma hanno provveduto a raccogliere elementi utili alle indagini. A facilitare il colpo l’oscurità e la zona praticamente deserta nelle ore serali e notturne.