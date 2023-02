Donna strattonata e scippata della borsa in pieno giorno

Una disoccupata cinquantanovenne di Agrigento, è stata avvicinata da un malvivente solitario, che dopo averla strattonata, le ha scippato la borsa. La donna, per fortuna, a parte il grosso spavento, non ha riportato traumi. Teatro dell’episodio la via Terone, nel tratto di strada sottostante la Banca Italia. Tutto quanto si è verificato in pieno giorno, mentre in quei momenti la zona era pressoché deserta.

La donna stava percorrendo il tratto di strada da sola, quando all’improvviso il delinquente, con il volto parzialmente travisato, l’ha sorpresa alle spalle, e dopo averla spintonata con una mossa fulminea le ha “strappato” la borsa dalle mani. Arraffato l’accessorio si è allontanato velocemente. All’interno della borsa c’erano circa 30 euro, documenti, le chiavi di casa, ed altri effetti personali.

Quando nella zona sono piombati i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile, accorsi una volta scattato l’allarme, la cinquantanovenne è stata trovata in stato di choc. Gli investigatori dell’Arma dopo avere ascoltato la testimonianza della vittima hanno avviato una vera e propria “caccia” all’uomo, ma le serrate ricerche, ad oggi, non hanno permesso di risalire al malfattore.