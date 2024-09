Maxi furto di rame dalle condutture del sistema di captazione idrica delle acque del lago Arancio, appartenente al Consorzio di Bonifica “Agrigento 3”, in contrada “Castellazzo” in territorio di Sambuca di Sicilia. I predatori dell’oro rosso sono entrati in azione durante la notte, riuscendo a penetrare all’interno della struttura, e a portare via 300 chili di rame.

Ma i responsabili hanno danneggiato pesantemente anche l’impianto, per un danno complessivo di ben 70.000 euro, non coperto da assicurazione. Ad agire, secondo la prima ricostruzione dei fatti, almeno due o più malviventi. La scoperta è avvenuta, l’indomani mattina, nel corso del passaggio di controllo degli operai.

Uno dei responsabili del Consorzio di bonifica “Agrigento 3”, si è recato alla Stazione dei carabinieri di Sambuca, e ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per furto. Sul luogo si sono recati i militari dell’Arma. Una relazione è stata inviata anche alla Procura della Repubblica di Sciacca.