Hanno rotto una finestra del supermercato “Lidl” di via Palma a Licata, verosimilmente, per mettere a segno un furto. Ma per loro sfortuna, appena dentro, si è attivato il sistema d’allarme e i delinquenti sono scappati a mani vuote. Da lì a pochi attimi è giunta la segnalazione al 112, e sul luogo indicato, sono arrivati i carabinieri.

Della banda di ladri, però, nessuna traccia. Ad agire, nel corso delle ore notturne, sarebbero stati almeno due malviventi. I banditi, spaventati dall’arrivo delle forze dell’ordine, si sono dileguati velocemente senza prendere nulla. I militari dell’Arma della compagnia di Licata hanno rinvenuto i segni dello scasso.

La speranza per risolvere il caso è rivolta alle telecamere degli impianti di videosorveglianza collocate nei pressi del supermercato.