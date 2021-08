Razza: “In Sicilia 850 posti letti di terapia intensiva”

Quante sono in Sicilia le terapie intensive disponibili? “Intorno agli 850 posti letti di terapia intensiva. I numeri vengono trasmessi con tabelle al Ministero della Salute, e viene anche condiviso con lo stesso Ministero il criterio per l’individuazione di questi posti letto. In Sicilia abbiamo ricoverato in terapia intensiva, e solo con il coronavirus, oltre trecento persone contemporaneamente”. Lo ha detto Ruggero Razza, assessore alla Salute Regione Sicilia.

“Oggi siamo a numeri molto diversi – aggiunge – e abbiamo fatto una scelta, in questo momento non abbiamo riconvertito gli ospedali che prima erano stati riconvertiti a Coronavirus perché non vorremmo che, nella furia giusta di curare chi è malato di Covid, ci si dimentichi di tutte le altre patologie a partire da quelle cardiorespiratorie ed oncologiche. Non possiamo permetterci di bloccare i sistemi sanitari. Serve soprattutto l’idea di dover utilizzare la protezione del vaccino”.

Obbligo vaccinale per gli over 50? “E’ una decisione che lo Stato deve iniziare a valutare – continua Razza -. Personalmente ho detto che in alcune fasce d’età l’introduzione dell’obbligo vaccinale è un’assunzione di responsabilità da parte dello Stato, e forse renderebbe meglio del Green pass perché qualche polemica in più che ha determinato la certificazione verde è stata legata all’aver trasmesso la sensazione che si voleva utilizzare questo strumento al posto dell’obbligo vaccinale”.