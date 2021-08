Alla Valle dei Templi dopo il caos, e l’incidente elevate 50 multe

Gli agenti della Polizia locale di Agrigento, in circa un’ora, l’altra sera, sono intervenuti ed hanno elevato ben 50 multe per divieto di sosta, nella zona attorno alla Valle dei Templi. I veicoli sanzionati appartengono ai turisti. Come succede oramai da tempo, in questo periodo dell’anno, ogni giorno masse di visitatori si riversano nel sito archeologico. In tanti, purtroppo, parcheggiano la propria automobile dove capita, rischiando anche di provocare incidenti stradali.

Come puntualmente accaduto mercoledì all’ora di pranzo, con un bambino tedesco falciato da una Mercedes, guidata da una venticinquenne agrigentina. Il piccolo continua ad essere stabile, ma le sue condizioni sono gravi. Immediata è arrivata la risposta dei Vigili urbani, guidati dal comandante Gaetano Di Giovanni, che hanno elevato circa cinquanta contravvenzioni.