Covid. la Sicilia resta bianca. Almeno per un’altra settimana

Non c’è stato un cambio di colore per Sicilia. Come il reto d’Italia è rimasta in zona bianca, e lo sarà almeno fino al 29 agosto. I parametri sarebbero ancora dentro le soglie. Sono sempre la Sardegna e la Sicilia le due regioni con il tasso di occupazione delle terapie intensive più alto, entrambe al 9,2% sotto la soglia del 10% prevista dai nuovi paramenti.

L’attivazione last minute di 196 posti letto ha fatto evitare all’Isola le restrizioni. Ma il monitoraggio vede un rischio fra il 5 e il 50 per cento di tornare in lockdown il 17 settembre.