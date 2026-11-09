Agrigento, nomina del dirigente Bellia: Sodano renda pubblici tutti gli atti. La trasparenza è una scelta di governo

Cinquantasette candidati ammessi alla selezione per la dirigenza dei Lavori pubblici. Restano da conoscere alcuni passaggi della procedura e le motivazioni della scelta finale. L’appello al sindaco: pubblichi verbali, valutazioni e documentazione. Anche per dare concretezza al cambiamento annunciato.

La nomina dell’ingegnere Giuseppe Bellia alla guida del Settore VI – Lavori pubblici del Comune di Agrigento offre lo spunto per una riflessione che riguarda il metodo amministrativo e il rapporto tra istituzioni e cittadini.

La professionalità del dirigente nominato non è in discussione. Il tema è un altro: la trasparenza del procedimento che ha portato alla sua individuazione.

I numeri della selezione sono significativi: 70 domande presentate, 57 candidati ammessi e 13 esclusi. La determinazione sindacale n. 129 del 6 novembre 2026 ha conferito l’incarico a Bellia, dopo colloqui svolti il 19 e 20 ottobre e il 3 novembre. Nel provvedimento si fa riferimento a «alcuni dei candidati selezionati dal Sindaco». Un passaggio sul quale sarebbe opportuno fare chiarezza: quanti professionisti sono stati effettivamente ascoltati? In base a quali criteri sono stati individuati? Quali elementi hanno orientato la scelta conclusiva?

Sono domande legittime, soprattutto considerando che l’avviso pubblico prevedeva una valutazione comparativa dei curricula, prendendo in esame titoli di studio, esperienze professionali e incarichi dirigenziali, oltre alla possibilità di un colloquio. È vero che la procedura non prevedeva una graduatoria finale e attribuiva al sindaco la facoltà di individuare il candidato ritenuto più rispondente alle esigenze dell’incarico. Ma discrezionalità non significa assenza di trasparenza. Anche una scelta fiduciaria deve essere accompagnata da un percorso amministrativo documentato e da motivazioni comprensibili.

Per questo chiediamo al sindaco Michele Sodano di rendere pubblici, nei limiti consentiti dalla normativa, i verbali dei colloqui, le schede comparative dei curricula, i criteri effettivamente applicati e la documentazione istruttoria che ha accompagnato la nomina. Sarebbe inoltre utile conoscere il trattamento economico complessivo previsto per l’incarico e i relativi oneri a carico del bilancio comunale.

Non tutti questi documenti sono necessariamente soggetti a pubblicazione obbligatoria. Ma c’è una differenza tra ciò che la legge impone e ciò che un’amministrazione può scegliere di fare per dimostrare concretamente la propria apertura. Non tutto ciò che non è obbligatorio pubblicare deve necessariamente rimanere non pubblicato. Naturalmente, nel rispetto della privacy e con gli opportuni oscuramenti dei dati personali non pertinenti, il Comune può rendere conoscibili anche gli atti che non è tenuto a pubblicare spontaneamente.

È proprio su questo terreno che si misura la credibilità di un nuovo metodo amministrativo.

Il sindaco Sodano ha annunciato un cambiamento nel modo di governare Agrigento. Ebbene, questa è un’occasione concreta per dimostrarlo. Non servono dichiarazioni, ma un gesto semplice: mettere i cittadini nelle condizioni di conoscere come vengono assunte le decisioni più importanti. La richiesta non è una contestazione nei confronti dell’ingegnere Bellia, né un giudizio anticipato sulla legittimità della nomina. È una richiesta di chiarezza rivolta all’istituzione e a chi la rappresenta. Sindaco Sodano, renda pubblici tutti gli atti legittimamente ostensibili della selezione. Sarebbe un segnale di trasparenza, rispetto istituzionale e coerenza con il cambiamento annunciato.

Perché amministrare significa anche rendere conto delle proprie scelte. E i cittadini di Agrigento hanno diritto di conoscere.

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