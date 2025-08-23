Ignoti hanno tagliato i tiranti zincati di sostegno ai filari di un vigneto e fatto finire sul terreno 150 piante di uva. Il raid è stato messo a segno, nelle campagne di Palma di Montechiaro, in un appezzamento di terreno di proprietà di un 55enne bracciante agricolo.

La Procura di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, con l’ipotesi di reato di danneggiamento. Il danno è stato stimato in circa 8.000 euro. I poliziotti del Commissariato cittadino si stanno occupando delle indagini.

