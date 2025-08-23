Ignoti hanno fatto esplodere un petardo su un’autovettura innescando un incendio. Per fortuna l’intervento tempestivo del proprietario ha evitato alle fiamme di avvolgere il mezzo. E’ successo in via Vittorio Emanuele nel centro di Cianciana. Presa di mira la Mercedes di proprietà di un imprenditore cinquantenne. Lo stesso proprietario, che si è accorto della fiammata, accorso immediatamente in strada con alcuni mezzi di fortuna prima ha circoscritto e poi spento il rogo. Non è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I carabinieri della Stazione cittadina hanno avviato le indagini per tentare di risalire ai responsabili e accertare il motivo del brutto gesto che avrebbe potuto causare gravi danni.

