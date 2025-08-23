AGRIGENTO – Un vero e proprio tuffo nel passato, condito da emozioni e ricordi. Dopo ben 33 anni, gli ex studenti della Quinta B dell’Istituto Tecnico Commerciale “Michele Foderà” di Agrigento si sono ritrovati per una serata che resterà nel cuore di tutti.

Grazie alla generosa disponibilità di un compagno di classe, che ha messo a disposizione la propria villa con piscina, la rimpatriata si è trasformata in una festa allegra e coinvolgente: canti, balli e momenti di karaoke hanno riportato l’atmosfera spensierata di quando quei ragazzi condividevano i banchi di scuola.

Rivedersi dopo tanti anni ha significato non solo riscoprire legami mai spezzati, ma anche rivivere con un sorriso gli episodi scolastici e la quotidianità di un tempo. Per una sera, i protagonisti si sono sentiti ancora “i ragazzi della Quinta B”, con lo stesso entusiasmo e la stessa complicità che li univa negli anni della giovinezza.

