Da domani Martedì il ristorante Raranè riapre a pranzo. Il motto del ristorante dei fratelli Gabriele e Carmelo Arcieri in questo particolare momento è #facciamosquadra #kistiemu . Il locale si trova in via Unità d’Italia a San Gisipuzzo. Cucina a vista, veranda e sala interna, tetto impagliato e travi in legno, una quarantina di posti, Raranè punta sul pesce fresco. Ricca la cantina, ricercati e gustosi i piatti.