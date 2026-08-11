Due ventenni sono stati arrestati per atti sessuali con una minore di 14 anni e produzione di materiale pornografico con minori in concorso. I carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare a seguito della denuncia presentata dal padre della vittima.

Gli accertamenti, in particolare sullo smartphone di uno degli indagati, hanno consentito di verificare che i due avrebbero avuto rapporti sessuali con la vittima, realizzando fotografie e video poi diffusi anche su social e web. Su richiesta della procura nissena, il gip ha disposto per uno il carcere, per l’altro i domiciliari.

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