San Leone, auto parcheggiate sui marciapiedi… e i pedoni camminano in strada

Pedoni costretti a camminare in strada perché i marciapiedi sono occupati dalle auto. Accade al viale dei Giardini di San Leone, ad Agrigento. I residenti della zona parlano di “cattiva abitudine e mancanza di controlli, di parcheggi selvaggi”. I pedoni, camminando in strada, rischiano, soprattutto nelle ore notturne, di essere travolti dalle automobili in transito. Non solo sui marciapiedi: c’è chi parcheggia le auto ostruendo le strade di accesso al viale dei Giardini, rendendo difficile l’eventuale transito di mezzi di soccorso. I residenti invocano maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine.