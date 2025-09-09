La Procura di Agrigento ha disposto l’autopsia sulla salma di Giuseppe Vinti, il ventenne di Raffadali deceduto in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 17, in territorio di Montaperto. Il pubblico ministero Annalisa Failla, titolare del fascicolo ha conferito l’incarico al medico legale Sergio Cinque che svolgerà l’esame autoptico nella camera mortuaria dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Dopo le indagini dei carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento e della Stazione di Joppolo Giancaxio, un coetaneo amico della vittima è stato iscritto nel registro degli indagati, con l’ipotesi di omicidio stradale. Il giovane, difeso dall’avvocato Stefano Catalano, si trovava alla guida della Fiat Punto bianca finita in un burrone. A bordo oltre al conducente e a Giuseppe Vinti c’erano altri tre loro amici di ritorno da una festa.

Venti è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. I suoi amici sono rimasti lievemente feriti. La Procura ha posto sotto sequestro il veicolo per gli accertamenti del caso. Una volta terminato l’esame autoptico la salma sarà restituita ai familiari per i funerali. Il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, ha già annunciato che nel giorno delle esequie sarà lutto cittadino.

