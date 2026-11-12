È stato disposto il giudizio immediato per le tre persone coinvolte, a vario titolo, nella violenta rapina da circa 100 mila euro messa a segno ai danni di un commerciante di gioielli originario di Grotte. A finire alla sbarra sono due cugini, Nunzio Di Noto, 37 anni, e Luigi Di Noto, 41 anni, insieme a una donna originaria di Catania.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna avrebbe avuto il compito di contattare il gioielliere per assicurarsi della sua presenza a Gela nel giorno stabilito per il colpo. Una volta entrato in azione, il commando aveva aggredito la vittima alle spalle, strappandole con violenza dalle mani una borsa e uno zaino contenenti circa due chili di preziosi, per poi dileguarsi a bordo di uno scooter privo di targa.

Grazie all’analisi delle immagini della videosorveglianza cittadina, le forze dell’ordine erano riuscite a risalire rapidamente all’identità dei responsabili e al loro percorso di fuga. Le successive perquisizioni avevano poi permesso di ritrovare un chilo e quattrocento grammi di monili in oro, nascosti all’interno della pertinenza di un’abitazione rurale nelle campagne di Gela nella disponibilità di uno degli indagati.

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