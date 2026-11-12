Un duro colpo ai traffici illeciti dietro le sbarre è stato messo a segno nell’ambito di una vasta operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina. Il blitz, che ha portato complessivamente all’emissione di misure cautelari nei confronti di 36 persone, ha coinvolto direttamente anche la casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Nel dettaglio, gli agenti della Polizia Penitenziaria del reparto agrigentino, operando congiuntamente al Nucleo Investigativo Regionale (NIR), hanno notificato tre ordinanze di custodia cautelare in carcere ad altrettanti detenuti già reclusi nell’istituto di contrada Petrusa per altri reati.

Al centro della complessa attività d’indagine vi è un presunto sistema criminale ben strutturato e ramificato, capace di operare su più fronti mantenendo attivi i canali di comunicazione tra l’interno degli istituti penitenziari e l’esterno. Agli indagati vengono infatti contestate, a vario titolo, numerose e gravi ipotesi di reato.

Le accuse principali riguardano l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e l’associazione per delinquere finalizzata all’accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. L’operazione conferma la massima attenzione delle forze dell’ordine e dell’amministrazione penitenziaria nel contrastare l’introduzione e l’uso di telefoni cellulari e droga all’interno delle carceri, strumenti spesso utilizzati per continuare a gestire affari illeciti anche in regime di detenzione.

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