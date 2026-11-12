Un’intera giornata dedicata alla prevenzione, alla corretta informazione e al confronto diretto con medici e specialisti. In occasione della Giornata mondiale del diabete, sabato 14 novembre la Villa Bonfiglio di Agrigento si trasformerà in un presidio aperto a tutta la cittadinanza, dalle ore 11:00 alle 17:00. L’iniziativa è promossa da AGD Agrigento e Lions Club Agrigento Host, in collaborazione con l’Associazione Onde Rosa, il Rotary Club Agrigento, l’Associazione Medici Diabetologi ed Endocrinologi di Agrigento e la Croce Rossa, con il patrocinio del Comune di Agrigento. Nel corso della manifestazione, i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente a screening e valutazioni di glicemia, emoglobina glicata, pressione arteriosa e colesterolo totale.

Oltre ai controlli clinici, gli esperti saranno a disposizione per approfondire aspetti fondamentali della quotidianità legati alla patologia, spaziando dall’attività fisica alla gravidanza, fino alla prevenzione delle complicanze renali, al benessere psicologico, alle vaccinazioni e alla gestione in ambito scolastico. Particolare attenzione sarà riservata alle famiglie e ai più piccoli. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Onde Rosa, infatti, verrà allestito uno spazio di intrattenimento e gioco per i bambini, pensato per favorire l’accoglienza e la partecipazione serena dei genitori alle attività informative.

L’appuntamento rappresenta anche un’occasione per accendere i riflettori sulla qualità dell’assistenza sanitaria nel territorio. AGD Agrigento ha infatti espresso l’auspicio di un potenziamento dell’ambulatorio dedicato a diabete e tecnologia, chiedendo una struttura multidisciplinare ben collegata con i servizi ospedalieri e territoriali, in grado di garantire un passaggio accompagnato e sicuro dalla diabetologia pediatrica a quella dell’adulto. Per sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica, infine, l’associazione ha chiesto ai Comuni della provincia e al Parco archeologico della Valle dei Templi di illuminare di blu i monumenti, i templi e le sedi istituzionali.

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