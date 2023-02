Rapina centro scommesse: un arresto e un obbligo di dimora

I poliziotti del Commissariato di di Palma di Montechiaro, in esecuzione all’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione di braccialetto elettronico disposta dal Gip del Tribunale di Agrigento, hanno tratto in arresto M.S., 28 anni, ed hanno notificato a M.M., di 19 anni, il provvedimento di obbligo di dimora nel territorio del comune di residenza, poiché accusati in concorso fra loro, della rapina aggravata dall’uso delle armi messa a segno lo scorso 11 gennaio, ad un’agenzia di scommesse sportive di Palma di Montechiaro. Entrambi sono palmesi.

In particolare, il 19enne fingendosi un avventore, era entrato all’interno del centro scommesso e si era soffermato davanti all’ingresso, consentendo l’accesso al complice. Quest’ultimo, travisato, impugnando un coltello di grandi dimensioni, dopo avere minacciato il dipendente, si è impossessato del denaro contenuto nella cassa. La scena è stata ripresa dalle telecamere di video sorveglianza presenti all’interno dell’attività lavorativa.

L’attività di indagine intrapresa nell’immediato dagli agenti della Polizia di Stato ha consentito di identificare i due soggetti. Il più giovane è stato raggiunto presso la propria abitazione, mentre il 28enne sorpreso in centro città, e trovato in possesso di parte del denaro, provento della rapina, e di sostanza stupefacente, sottoposti a sequestro.