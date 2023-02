Nuovo ingresso nel Licata calcio: arriva Francesco Talarico

La società del Licata Calcio comunica un nuovo ingresso: Francesco Talarico, centrocampista, classe 2003, in prestito dal Catanzaro. Ha svolto tutta la trafila nel settore giovanile delle Aquile dimostrando grande attaccamento alla maglia e qualità calcistiche importanti. “Siamo molto contenti la dice il direttore sportivo, Giovanni Martello- è un giovane promettente. Siamo certi che saprà integrarsi e ringraziamo il Catanzaro calcio che segue il nostro progetto, ci ha dato fiducia e sa che lavoriamo bene con i giovani”.

Intanto, domenica prossima, 5 febbraio, il Licata sarà in trasferta a Locri per la 22esima giornata del girone I, serie D. Calcio di inizio ore 14.30. La questura ha vietato la trasferta a causa dell’ inagibilità del settore ospiti.