Una violenta rapina consumata circa un mese e mezzo fa ai danni di un invalido civile nei pressi del terminal degli autobus di piazzale Rosselli ad Agrigento. E’ stata individuata e arrestata la donna che era ricercata dopo avere messo a segno una rapina in strada nei confronti di un cinquantaduenne invalido civile, di nazionalità straniera, residente in un comune della provincia agrigentina.

Ad agire l’indagata insieme al compagno. La coppia dopo averlo malmenato gli ha sottratto i soldi che aveva in tasca: circa 300 euro. Entrambi dell’Est Europeo, noti alle forze dell’ordine, si erano sottratti alla immediata cattura rifugiandosi nel loro Paese d’origine ma appena varcato il confine erano stati arrestati per un altro fattaccio, poi rimessi in libertà. La donna come se nulla fosse è tornata ad Agrigento.

E’ stata riconosciuta, l’altro pomeriggio, dai poliziotti della Squadra Mobile nel centro della città. In poco tempo è stata fermata, portata negli uffici della Questura e posta agli arresti. Il tribunale di Agrigento, nei confronti dei due ha emesso la misura cautelare ai domiciliari per l’ipotesi di reato di rapina. Provvedimento che è stato eseguito nei confronti della donna. Le indagini vanno avanti per cercare di risalire al compagno.

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