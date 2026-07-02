Avrebbe molestato una donna nel centro di Realmonte. Si tratta di un 35enne immigrato, residente da tempo ad Agrigento. L’uomo è stato rintracciato e denunciato nel giro di poco tempo dai carabinieri della Stazione di Realmonte e della sezione Radiomobile della Compagnia di Agrigento. E’ stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica con l’accusa di molestie.

L’episodio si è verificato, nelle ore serali, in una strada del centro della città della Scala dei Turchi. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe avvicinato una cinquantenne del posto. Tra i due sarebbe nata una discussione piuttosto accesa, forse perché già si conoscevano. Ad un certo punto il trentacinquenne sarebbe passato alle vie di fatto molestando pesantemente la donna.

La vittima ha cercato di allontanarlo e, temendo che la situazione potesse degenerare, ha chiamato il 112 raccontando ai carabinieri quanto era appena accaduto. Raccolta la segnalazione e grazie all’accurata descrizione fornita dalla donna, i militari dell’Arma sono riusciti in breve tempo a individuare il presunto responsabile.

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